Ist die Leiterin einer Kita in Bad Breisig dafür verantwortlich, dass ein kleiner Junge in einem Gartenteich ertrunken ist. Das soll jetzt doch ein Prozess vor dem Amtsgericht Sinzig klären.

Anfang des Jahres hatte es das Amtsgericht Sinzig abgelehnt, das Hauptverfahren gegen die Leiterin der Bad Breisiger Kindertagesstätte zu eröffnen, die der Dreijährige besucht hatte. Der zuständige Amtsrichter ging nach einer Prüfung davon aus, dass es gegen sie keinen "hinreichenden" Tatverdacht gebe. Das ist eine Voraussetzung für einen Gerichtsprozess.

Beschwerde von Eltern und Staatsanwaltschaft

Daraufhin legten sowohl die Staatsanwaltschaft Koblenz als auch die Eltern des Kindes als Nebenkläger Beschwerde ein. Das Landgericht Koblenz gab ihnen Recht. Deshalb wird der Fall jetzt doch vor dem Amtsgericht Sinzig verhandelt. Wann genau, ist noch nicht bekannt.

Tod durch Fahrlässigkeit verschuldet?

Die Staatsanwaltschaft wirft der Leiterin der Kita in Bad Breisig vor, durch Fahrlässigkeit den Tod des Kindes verschuldet zu haben. Sie habe nicht dafür gesorgt, dass die Türen ausreichend gesichert waren. Nach den Ermittlungen konnte der Dreijährige selbst eine Tür öffnen und so die Kita unbemerkt verlassen. Er ertrank auf dem Nachbargrundstück in einem Gartenteich.