Die Gemeinde Grafschaft im Kreis Ahrweiler will in den kommenden Monaten einen Bachlauf im Ortsteil Nierendorf in eine Auenlandschaft verwandeln. Der neue Bachlauf und die neuen Vertiefungen sollen nach Angaben der Verwaltung auch ein Schutz gegen Hochwasser sein. Die neue Aue wird rund 15 Fußballfelder groß werden. Auf den Wiesen sollen später schottische Hochlandrinder weiden. Die Gemeinde will mit einem Teil der ausgebaggerten Erde einen Damm ebenfalls als Hochwasserschutz neben der Landstraße 80 bauen. Darauf wird ein Radweg entstehen. Nach Angaben der Gemeindeverwaltung soll die Landstraße saniert und teilweise höher gelegt werden. Die Baumaßnahmen sollen voraussichtlich etwas mehr als ein Jahr dauern. Der Verkehr auf der L80 wird zeitweise umgeleitet.