Totes Baby aus Weiher in Oberirsen: Leiche wird obduziert

Die Staatswanwaltschaft Koblenz hat auf SWR-Anfrage bestätigt, dass ein Angler im Dorfweiher in Oberirsen im Kreis Altenkirchen ein totes Baby gefunden hat. Der Leichnam werde jetzt obduziert.

Die Obduktion wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft angeordnet, um zu prüfen, ob das Kind Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist. Erst nach der Obduktion könne beurteilt werden, ob und wenn ja welche Ermittlungen eingeleitet würden. Um die Ermittlungen nicht zu gefährden, würden vorerst keine weiteren Details bekanntgegeben, heißt es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft.

Ortsbürgermeister von Oberirsen zeigte sich schockiert

Am Dienstagmorgen hatte Ortsbürgermeister Wilfried Stahl gegenüber dem SWR bestätigt, dass in dem kleinen See am Ortsrand von Oberirsen eine Babyleiche entdeckt wurde. Stahl zeigte sich wegen des Fundes schockiert. Das tote Kind habe wohl schon länger im Wasser gelegen, sagte Stahl der Deutschen Presseagentur. Ob es ein Mädchen oder ein Junge sei, wisse er nicht.

Das Baby soll Berichten der Rhein-Zeitung zufolge in einer mit Steinen beschwerten Tasche gelegen haben, eingewickelt in ein Handtuch.

Ruhiger Dorfweiher in Oberirsen

Der Weiher im Oberirsen liegt direkt neben dem Dorfgemeinschaftshaus des Ortes und ist größtenteils von Bäumen umgeben. Anwohner berichteten dem SWR, dass an dem kleinen Weiher für gewöhnlich nur Spaziergänger und Hundebesitzer aus der näheren Umgebung unterwegs seien. Autokennzeichen von außerhalb seien dort so gut wie nie zu sehen.