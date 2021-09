In Sinzig wird am Freitag die Brücke der Bundesstraße über die Ahr wieder freigegeben. Das teilte das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium mit. Die Brücke war bei dem Hochwasser vor anderthalb Monaten schwer beschädigt worden. Nach Angaben des Ministeriums steht jetzt in jede Richtung eine Fahrspur zur Verfügung – und das so lange, bis der abgerissene Teil der Brücke wieder neu gebaut sein wird. Die Bundesstraße ist eine wichtige Verbindungsstrecke zwischen Koblenz und Bonn.