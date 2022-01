B50 bei Büchenbeuren nach Lkw-Unfall voll gesperrt

per Mail teilen

Die B50 bei Büchenbeuren im Rhein-Hunsrück-Kreis ist nach einem Lkw-Unfall seit Mittwochnacht voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten laufen voraussichtlich noch bis zum späten Vormittag.

Nach Angaben der Polizei kam der Fahrer eines Lastwagens in Richtung Trier von der Straße ab und prallte gegen die Schutzplanke. Der Mann sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen. Laut Polizei gab es keine weiteren Beteiligten an dem Unfall.

Polizei: Unfallursache unklar

Die Bundesstraße bei Büchenbeuren bleibt den Angaben zufolge voraussichtlich für die Bergungsarbeiten bis Mittwochvormittag in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz (DRK) und Polizei sowie die Straßenmeisterei sind im Einsatz.

Nach Polizeiangaben ist der Lkw inzwischen aus dem Graben geborgen worden. Was er geladen hat, konnte die Polizei nicht sagen. Wie es zu dem Unfall kam, steht noch nicht fest.