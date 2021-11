Ortsumgehung nach monatelanger Sanierung wieder frei

per Mail teilen

Die Bundesstraße B49 bei Neuhäusel im Westerwald ist wieder in beide Fahrtrichtungen freigegeben. Wie der Landesbetrieb Mobilität mitteilt, wurde dort in den vergangenen Monaten die Brücke der Ortsumgehung saniert. Der Verkehr wurde dabei durch Neuhäusel umgeleitet, was zur Hauptverkehrszeit teils zu langen Staus führte. Bis Ende Dezember werden nach Auskunft des Landesbetriebs noch kleinere Restarbeiten erledigt. Autofahrer müssten dann zwar langsamer fahren, jeweils eine Fahrspur pro Fahrtrichtung bleibe aber jederzeit frei.