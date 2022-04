Tödlicher Unfall auf B42 - Straße gesperrt

per Mail teilen

Auf der B42 bei Rheinbrohl ist am Freitagmorgen bei einem schweren Verkehrsunfall ein Autofahrer tödlich verletzt worden. Laut Polizei hatte ein Autofahrer trotz Überholverbots einen Pkw überholt und war wieder eingeschert. Anschließend habe er einen Lastwagen überholen wollen, dabei sei der Fahrer mit seinem Auto frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw geprallt. Wie die Polizei mitteilt, wurde dessen Fahrer bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Unfallverursacher wurde den Angaben zufolge schwer verletzt. Die Bundesstraße 42 bei Rheinbrohl ist demnach weiterhin für den Verkehr gesperrt. Wie lange noch, ist unklar.