Lahnsteiner in Sorge wegen Sanierung der B42-Brücke

Die Baustelle an der Hochbrücke der B42 über die Lahn steht zwar erst in zwei Jahren an, doch schon jetzt sind in Lahnstein viele alarmiert. Sie befürchten ein Verkehrschaos.

Bis zur BUGA 2029, bei der Lahnstein eine zentrale Rolle spielen soll, ist noch viel zu tun - eben auch Sanierungen. Neben Pendlern sollen auch die Touristen nicht im Stau stecken bleiben. Deswegen ist die anstehende Großbaustelle am Donnerstagabend auch Thema im Lahnsteiner Stadtrat. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) will nach aktuellen Plänen die für Pendler wichtige Hochbrücke 2024 ein ganzes Jahr lang voll sperren. In der Stadtratssitzung will der LBM nun seine weiträumigen Umleitungspläne erklären. Unerwünschte Schleichwege durch Lahnstein verhindern Nach Angaben des LBM ist es nicht möglich, den Verkehr während der Sanierung mit einer Baustellenampel über eine Spur der Hochbrücke über die Lahn zu führen. Regelmäßig sind Brückeninspektoren an der Hochbrücke der B42 unterwegs. Hier ein Bild von 2018. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Frey Außerdem soll die Sanierung der Hochbrücke der B42 in Lahnstein zeitgleich mit dem Ausbau der Landesstraße 335 zwischen Dachsenhausen und Braubach erfolgen. Auch dort ist eine Vollsperrung geplant. Dies wird von vielen Menschen in der Umgebung kritisiert. Sie befürchten, dass so die Pendler aus dem Taunus und dem blauen Ländchen doppelt belastet sein werden. Infos zur B42-Hochbrücke über die Lahn Die Hochbrücke der B42 in Lahnstein wurde 1979 als Umgehungsstraße eingeweiht. Die Sorge vieler Lahnsteiner vor einem Verkehrschaos im Jahr 2024 sind nicht unbegründet. Vor drei Jahren war die B42-Hochbrücke über die Lahn bereits für eine Bauwerksuntersuchung drei Wochen lang gesperrt. In der Folge kollabierte der Verkehr in der Lahnsteiner Innenstadt. Das führte dazu, dass sogar zeitweise Straßen zu Einbahnstraßen umbenannt wurden. So wollte man unerwünschte Schleichwege verhindern. Mit dem Ausbau der L335 möchte der LBM aber dafür sorgen, dass sich möglichst viele Autofahrer direkt für die Strecke durchs Lahntal nach Koblenz entscheiden. So würden sie das Lahnsteiner Nadelöhr an der Hochbrücke entlasten. Lahnstein ist Nadelöhr für das Rheintal und für die Lahn Die B42-Hochbrücke ist eine wichtige Verbindung für Menschen auf der rechten Rheinseite, die vom Mittelrhein und aus dem Rhein-Lahn-Kreis nach Koblenz fahren. Der Landesbetrieb Mobilität schreibt auf seiner Internetseite, momentan werde ein detailliertes Verkehrskonzept für die Umleitung erarbeitet.

