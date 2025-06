Gesperrte B414 im Westerwald soll Anfang August wieder frei sein

per Mail teilen

Die Bauarbeiten an der Bundesstraße 414 zwischen Nister und Schneidmühle im Westerwald liegen im Zeitplan. Das hat die zuständige Behörde mitgeteilt. Anfang August soll die Straße fertig sein.

Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) ist die Strecke bereits asphaltiert. Jetzt folgen noch kleinere Arbeiten, beispielsweise werden neue Schutzplanken und Schilder installiert. Außerdem kommen die Fahrbahnmarkierungen hinzu.

Baukosten von etwa sechs Millionen Euro

Die B414 ist eine wichtige Verkehrsachse im Westerwald und wird täglich auch von vielen Pendlern genutzt. Nach dem Ausbau hat die Bundesstraße nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität jeweils einen zusätzlichen Fahrstreifen aus Richtung Nister und aus Richtung Schneidmühle. Das soll die Verkehrssicherheit erhöhen. Seit Juli vergangenen Jahres ist die B414 voll gesperrt. Der Ausbau kostet etwa sechs Millionen Euro.

Schutzzaun für Fledermäuse wird gebaut

Anfang Juli soll dann laut LBM noch ein spezieller Schutzzaun für Fledermäuse gebaut werden. Der vier Meter hohe Zaun soll die Tiere in Zukunft so in die Höhe leiten, dass sie die vielbefahrene Straße gefahrlos überfliegen können.

Bundesstraße soll Anfang August wieder frei sein

In der ersten Woche im August sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein und die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Bis dahin gibt es eine großräumige Umleitung über Kirburg, Neunkhausen, Elkenroth und die L288 in Richtung Knoten Nister und umgekehrt. Von der Schneidmühle in Richtung Hachenburg ist die Landstraße 281 für den Schwerlastverkehr ebenfalls voll gesperrt. Nur Lieferverkehr ist erlaubt.