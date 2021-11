Wegen Wartungsarbeiten muss die B262 zwischen der Anschlussstelle Hausen und Mayen-Süd in Richtung A48 am Dienstag und Mittwoch voll gesperrt werden. Wie der Landesbetrieb Mobilität in Koblenz mitteilt, kann die Strecke von jeweils 8.30 bis 15 Uhr nicht befahren werden. Der Verkehr wird demnach von der A61 über das Kreuz Koblenz umgeleitet. Innerorts müssten Autofahrer an der Anschlussstelle Kottenheim nach Thür über Trimbs nach Polch auf die A48 fahren, heißt es.