Ab Montag wird die B260 zwischen Lahnstein und Friedrichssegen wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Die Straße wird als Umleitung während der Sanierung der Lahnhochbrücke gebraucht.

Pendler zwischen Bad Ems und Lahnstein oder Koblenz müssen ab Montagmorgen einen Umweg fahren. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) beginnen dann die Bauarbeiten an der B260 im ersten Abschnitt zwischen Lahnstein und Friedrichssegen. Den Angaben zufolge wird die vorhandene Asphaltschicht abgefräst und durch eine neue ersetzt. Außerdem werde in Friedrichssegen einen neue Ampel gebaut.

Vorbereitung für Großbaustelle an Lahnhochbrücke 2024

Die Bauarbeiten sind nötig, weil die B260 als Umleitungsstrecke für die Lahntalbrücke gebraucht wird, wenn diese ab Januar saniert und komplett gesperrt wird. "Wir gehen davon aus, dass dann täglich etwa 23.000 Fahrzeuge über die B260 fahren, das hätte die Straße in ihrem jetzigen Zustand nicht ausgehalten," sagte Markus Sehner vom LBM in Diez.

Die Vollsperrung sei nötig, weil bei einer halbseitigen Sperrung die Arbeitssicherheit nicht gewährleistet sei, so Sehner weiter.

Umleitung über B261 und B49

Umleitungen seien ausgeschildert, heißt es vom LBM. Der Verkehr werde über die B261 an der Denzerheide und die B49 in Richtung Koblenz geführt. Nach Angaben des LBM können die Campingplätze Lahnbogen und Runkel, sowie Friedrichssegen über Bad Ems angefahren werden.

Anlieger und Gewerbetreibende in der Emser Landstraße in Lahnstein könnten von Lahnstein aus angefahren werden. Es sei gesichert, dass die Schulbusse fahren. Der Parkplatz an der Ruppertsklamm bleibt den Angaben zufolge dagegen während der Bauarbeiten voll gesperrt.

Die Umleitung für die gesperrte B260 verläuft über die Denzerheide und Koblenz. Landesbetrieb Mobilität

Bauarbeiten müssen bis Ende Dezember fertig sein

Die Bauarbeiten des ersten Abschnitts sind bis Ende Dezember angesetzt. Länger sollten sie nicht dauern, denn dann soll die Sanierung der Lahnhochbrücke beginnen. "Falls etwas Unvorhergesehenes passiert, haben wir extra noch einen zeitlichen Puffer eingeplant. Wir sind aber sehr zuversichtlich, das wird den Termin halten können und in gut dreieinhalb Monaten mit den Bauarbeiten fertig sind", sagt Sehner.

Die Baurabeiten an dem zweiten Bauabschnitt zwischen Friedrichssegen und Fachbach sollen erst 2025 beginnen, wenn die Lahnhochbrücke saniert und die B42 wieder befahrbar ist.