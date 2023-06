In Koblenz startet am Freitag wieder der B2Run, der ehemalige Münz Firmenlauf, mit Ziel am Deutschen Eck. Die Organisatoren rechnen mit etwa 14.000 Teilnehmenden. Das sind die wichtigsten Infos.

In Koblenz hat er Tradition: Der Firmenlauf B2Run, bei dem auch in diesem Jahr wieder viele Unternehmen der Region mitmachen, laut Veranstalter insgesamt 545. Die Bundeswehr stellt demnach mit 1.166 Läufer und Läuferinnen das größte Team.

Wegen Bauarbeiten Pfaffendorfer Brücke ist die Laufstrecke länger

Um 17.00 Uhr wird Oberbürgermeister und Schirmherr David Langner (SPD) am Deutschen Eck die Startglocke läuten und auch selbst mitlaufen. Dann geht es im Abstand von 15 Minuten vom Deutschen Eck durch die Altstadt in Richtung Schloss und an der Rheinpromenade wieder zurück zum Deutschen Eck. Normalerweise sind das fünf Kilometer.

In diesem Jahr ist die Strecke aber etwas länger: Grund sind die Bauarbeiten für die geplante neue Pfaffendorfer Brücke. Wegen eines Umwegs an der Rhein-Mosel-Halle vorbei, verlängert sich die Strecke laut Veranstalter auf etwa 5,4 Kilometer.

Teile der Altstadt sind während des Firmenlaufs gesperrt

Autofahrer müssen am Freitagnachmittag mit Verkehrsbehinderungen rechnen. So wird unter anderem laut Stadt das Peter-Altmeier-Ufer in bestimmten Bereichen gesperrt. Auch die Straßen auf denen die Laufstrecke verläuft, sind dann für Autos tabu.

Zum B2Run Koblenz 2023 werden etwa 14.000 Teilnehmende erwartet. Ziel und Start ist am Deutschen Eck. Dort werden zum Abschluss nicht nur die Sieger gekürt, sondern auch gefeiert. B2Run/Schütze

Der Veranstalter rät Teilnehmern und Besuchern am besten mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. "Darüber hinaus haben wir Busshuttle von zwei Parkanlagen zur Veranstaltung organisiert", so Sebastian Schmidt von B2Run. Denn die Parkplätze rund um die Veranstaltung am Deutschen Eck reichten nicht aus. Deshalb ist auch die Seilbahn in die Planung miteinbezogen. Läufer des B2Run können an der Festung Ehrenbreitstein parken und mit einem vergünstigten Seilbahnticket in die Altstadt gondeln.

Siegerehrung B2Run ist am Deutschen Eck

Die Siegerehrung mit After-Run-Party am Deutschen Eck ist für 19.30 Uhr angepeilt. Die Ergebnisse des Firmenlaufs werden laut Veranstalter noch am Freitag veröffentlicht und können auf der Internetseite unter "Ergebnisse" abgerufen werden.

Vor der Corona-Pandemie nahmen nach Veranstalterangaben mehr als 15.000 Läufer und Läuferinnen am - damals noch - Münz Firmenlauf teil. Nach zwei Jahren Pause kehrte der Firmenlauf im vergangenen Jahr unter neuem Namen zurück: B2Run Koblenz. Damit gehört er zu einer bundesweiten Firmenlaufserie, die in insgesamt 18 deutschen Städten stattfindet.