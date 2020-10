Anmoderationsvorschlag: Willi Hörter, Rudi Gutendorf, Thomas Anders - das sind nur drei bekannte Namen von vielen, denen der Koblenzer Altstadtpreis verliehen wurde. Seit mehr als 40 Jahren zeichnet der Koblenzer Bürgerverein mit dem Preis Koblenzer aus, die sich in irgendeiner besonderen Art und Weise um die Stadt verdient gemacht haben. In diesem Jahr erhält Martin Görlitz den Preis. Der Koblenzer Unternehmer hat ja drei traditionsreiche Gebäude am Florinsmarkt erworben - nämlich das Alte Kaufhaus, den Bürresheimer Hof und das Dreikönigenhaus. Und er hat eine Vision: Die teils maroden Gebäude aufwendig sanieren, ihnen wieder Leben einhauchen - und so dem Florinsmarkt ein neues Gesicht geben. Zurzeit werden das Alte Kaufhaus - und der Bürresheimer Hof kernsaniert. Das ist bei so historischen Gebäuden gar nicht so einfach. SWR4-Reporterin Kathrin Freisberg hat Martin Görlitz auf der Baustelle am Florinsmarkt besucht: Abmod: Der Koblenzer Untermehmer Martin Görlitz hat eine Vision: Er will dem Florinsmarkt in der Altstadt ein neues Gesicht geben. Das Dreikönigenhaus ist schon fertig. Da ist ja unter anderem ein Bistro und ein Gründerzentrum für junge Unternehmer untergebracht. Der Bürresheimer Hof und das Alte Kaufhaus sollen 2018 und 2019 fertig gestellt werden - vorausgesetzt, es treten nicht noch größere Überraschungen zu Tage. ....................... Beitragstext: Martin Görlitz steht an einem Fenster im Bürresheimer Hof am Koblenzer Florinsmarkt und guckt sich die Bauarbeiten an: Der Platz auf der Moselseite zwischen dem barocken Gebäude und dem benachbarten Alten Kaufhaus mit seinem prägnanten Glockenturm gleicht einer Schlammwüste. Ein kleiner Bagger mit einem etwa 15 Meter hohen Bohr-Arm pflügt sich vorsichtig durch den Matsch - unter dem aufmerksamen Blick des Koblenzer Unternehmers. O-Ton 1 Ein zerstörtes Rohr - das ist für Görlitz Kleinkram. Schließlich hat er schon viel unangenehmere Überraschungen erlebt - so sei das halt als Bauherr von alten Gemäuern, erklärt er: O-Ton 2 Görlitz bleibt gelassen. Auch, als die Bauarbeiter im vergangenen Jahr auf eine römische Mauer stießen. Ein sensationeller Fund. Der aber einiges durcheinanderwirbelte: Eine neue Planung musste her: O-Ton 3 Keinen Ärger also - obwohl das Projekt dadurch drei Millionen Euro teurer geworden ist. denn: Die römische Mauer soll erhalten bleiben - und Besucher anlocken. Deshalb soll jetzt auch noch ein kleines Museum entstehen. Insgesamt investiert der Unternehmer mit seiner Stiftung etwa 18 Millionen Euro in das historische Gebäude-Ensemble am Florinsmarkt. Im alten Kaufhaus war früher das Mittelrhein-Museum untergebracht. Nach der Kernsanierung Seminarräume und Hörsäle sollen hier Seminarräume und Hörsäle entstehen. Aus dem Bürresheimer-Hof soll ein Gästehaus mit Restaurant werden. Es ist ein mächtiges Unterfangen, das Görlitz realisieren will. Viele Koblenzer freuen sich darüber: O-Ton 4 Dieses Engagement will jetzt auch der Koblenzer Bürgervereinmit dem Altstadtpreis ehren. Darüber freut sich Görlitz. Für ihn ist es wichtig, dass der Florinsmarkt ein neuer Begegnungsort für alle Koblenzer wird: O-Ton 5