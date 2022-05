Stabilus erzielt hohen Umsatz

Der Automobilzulieferer Stabilus hat im zweiten Quartal einen Rekordumsatz erzielt. Wie das Unternehmen mit Stammwerk in Koblenz mitteilte, belaufen sich die Erlöse auf rund 281 Millionen Euro, 15 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Vom höchsten Quartalsumsatz in der Unternehmensgeschichte spricht Konzernchef Büchsner. Größter Wachstumstreiber sei dabei die Nachfrage nach elektromechanischen Kofferraumantrieben - und das vor allem in Asien. Die Umsätze dort hätten sich in diesem Bereich vervierfacht, heißt es. Unterm Strich konnte Stabilus nach eigenen Angaben den Gewinn im zweiten Quartal leicht steigern, auf 26, 2 Millionen Euro. Belastet wird das Unternehmen durch höhere Rohstoffpreise. Im Stammwerk in Koblenz arbeiten etwa 1.700 Beschäftigte. Hier werden unter anderem Gasfedern und Dämpfer produziert, unter anderem für die Autoindustrie.