Auf der A3 im Westerwald haben sich am Abend fast zeitgleich zwei Autos überschlagen; und zwar bei Sessenhausen in Richtung Frankfurt und in Höhe der Anschlussstelle Neustadt/Wied. Laut Polizei waren beide Unfallverursacher auf der regennassen Fahrbahn zu schnell unterwegs. An beiden Autos entstand Totalschaden, die Fahrer kamen leicht verletzt davon.