Die Polizei Neuwied ermittelt nach einer Brandserie im Stadtteil Heddesdorf. Ein Unbekannter hatte in der Nacht zu Donnerstag zehn Autos angezündet und dabei einen Schaden von etwa 200.000 Euro verursacht.

Anwohner meldeten am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr den ersten Brand, berichtet die Polizei. Hier stand ein am Straßenrand geparktes Auto in Flammen. In der Nacht kam es dann immer wieder zu weiteren Bränden in der Stadt. Die Bilanz: Zwei Autos und ein Wohnmobil sind vollständig ausgebrannt, sieben weitere Autos haben große Schäden, so die Polizei. Verletzt wurde niemand.

Ein ausgebranntes Auto im Neuwieder Stadtteil Heddesdorf picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Polizei sucht nach dem Täter

Daneben wurden durch das Feuer drei Garagen beschädigt. Noch in der Nacht suchten die Beamten nach möglichen Tätern, dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Bis zum Freitagmorgen blieb die Suche allerdings ohne Erfolg. Die Polizei geht derzeit nicht davon aus, dass es sich um eine politisch motivierte Tat gehandelt haben könnte.