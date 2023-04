Timo Fledie arbeitet als Autor bei SWR Aktuell. Wir geben Einblick in aktuelle Artikel, bieten die Möglichkeit an, in Kontakt zu treten und berichten Persönliches.

Bild von SWR Reporter Timo Fledie aus dem SWR Aktuell Studio in Koblenz. SWR Timo Fledie ist seit Januar 2023 Multimedia-Redakteur im SWR Studio Koblenz. Er ist gelernter Mediengestalter für Digital- und Printmedien, war bei mehreren Firmen für Marketing und Grafik verantwortlich und arbeitete in der Öffentlichkeitsarbeit. Von der Pfalz an die Mosel Aufgewachsen ist Timo Fledie in der Südwestpfalz bei Pirmasens und lebte lange in Kaiserslautern. Seit fast zwei Jahrzehnten ist er in Rheinland-Pfalz unterwegs und liebt seine Wahl-Heimat an der Mosel. Ländliche Idylle und die lebenswerte Stadt Koblenz ergeben für ihn die Region, in der er dauerhaft leben möchte. Vielfältige Themen prägen seine Arbeit An der Arbeit im SWR schätzt Timo Fledie die Vielfalt der Themen und Ausspielkanäle für verschiedene Zielgruppen. Er berichtet gerne aus der Natur, mag Themen rund um die Geschichte der Römer und das Mittelalter, genauso wie Beiträge über Technologien, die die Zukunft bestimmen. Menschen und Natur auch in der Freizeit Seit der Jugend produziert Timo Fledie Dokumentationen für das Bürgerfernsehen "Offener Kanal". Journalismus gehört daher zu seinem Beruf genauso wie zur Freizeit. Er trifft aber auch gerne auf interessante Menschen zum Austausch und zu einem guten Essen oder Brettspiel-Runden. Der "Pfälzer an der Mosel" liebt die vielfältige Landschaft rund um Koblenz ebenso wie historische Gebäude. Daher organisiert er Ausflüge mit Freunden entlang der rauschenden Flüsse, zu mystischen Schlössern und urigen Fachwerkorten, außerdem hat er einen queeren Stammtisch gegründet. Architektur und Autos haben es ihm angetan. Entspannen kann er bei Satire in Mediatheken. Timo Fledie auf Instagram https://www.instagram.com/objektiv_magazin/