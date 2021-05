per Mail teilen

Rund 100 Personen haben sich am Samstag in Koblenz im Bereich des Peter-Altmeier-Ufers mit ihren Autos getroffen. Nach Angaben der Polizei verursachten die so genannten "Autoposer" massive Ruhestörungen durch überlaute Musik, aufheulende Motoren und Hupkonzerte. Zeitweise fuhren mehrere Pkw im Konvoi hupend durch die Koblenzer Innenstadt. Die Polizei löste das Treffen auf.