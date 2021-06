Sogenannte Autoposer treffen sich nicht einfach nur auf öffentlichen Parkplätzen, sondern sie verärgern Anwohner mit lauter Musik, Motorengeheul und unnötigem Rumfahren. Koblenz reagiert nun drastisch.

Nach Angaben der Stadt und der Polizei treffen sich die Autoposer gern in der Altstadt, besonders am Peter-Altmaier-Ufer nahe des Deutschen Ecks. Dagegen geht die Stadt nun vor. Am Freitagabend wurde die Altstadt für Fahrzeuge ab 22 Uhr gesperrt - nur Anwohner durften passieren. Die Sperre galt bis zum frühen Morgen.

Straßensperren gegen Autoposer

Eine erste Bilanz der Polizei fiel positiv aus. Die Absperrmaßnahmen hätten ihren Sinn erfüllt, so Dirk Dickopf von der Koblenzer Polizei: "Wenn wir die Fahrzeuge jetzt alle gezählt hätten, dann wären wir wahrscheinlich in einem relativ hohen dreistelligen Bereich."

Die Sperrung sei von Verkehrsteilnehmern, Fußgängern und Anwohnern positiv angenommen worden. "Alles eine Frage der Kommunikation", so Dickopf.

Schutz vor Lärmbelästigung

Die Stadtverwaltung von Koblenz will mit den Absperrungen Anwohner vor Lärm schützen "Wir haben immer wieder Beschwerden aus der Bevölkerung, dass immer wieder sehr laute Fahrzeuge, die den Motor aufheulen lassen, im Konvoi hupend durch die Straßen fahren", sagte ein Stadtsprecher dem SWR. Zwar gebe es das Problem schon seit einem längeren Zeitraum, aber ein Vorfall aus dem Mai habe zu den Sperrungen an diesem Wochenende geführt.

Anwohnerin Elke Trolp ist froh, dass die Stadt nun etwas unternimmt. Der Lärm sei schlimm gewesen. "Freitagsabends können Sie nirgendwo auf dem Balkon sitzen", sagte sie dem SWR.

Autoposer-Treffen aus dem Mai bringt Stadt zum Handeln

Bis zu 100 Personen hatten sich Mitte Mai am Deutschen Eck versammelt. Das Treffen der sogenannten Autoposer-Szene wurde von der Polizei aufgelöst, allerdings verteilte sich danach das Problem zum Teil auf andere Straßenzüge in der Stadt.

Ob sich das Lautstärke-Problem durch das Verbot einfach nur verlagere, wollte die Stadt auf Nachfrage nicht einschätzen. "Nach dem Wochenende werden sich die entsprechenden Stellen austauschen und schauen, wie man weiter vorgeht", so der Stadtsprecher. Auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag soll es eine Sperrung in der Altstadt geben. Danach will die Stadt zusammen mit der Polizei Bilanz ziehen.