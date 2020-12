In der Koblenzer Innenstadt kann es am Samstagmittag zu Verkehrsbehinderungen wegen eines Autokorsos kommen. Nach Angaben der Stadt handelt es sich dabei um eine Demonstration, an der rund 150 Fahrzeuge teilnehmen sollen. Nach SWR Informationen wird der Autokorso von Gegnern der Corona Maßnahmen organisiert. Er soll nach Angaben der Stadt gegen 11.00 Uhr auf dem Koblenzer Oberwerth in Richtung Innenstadt starten. Um 13.00 sei er voraussichtlich beendet, teilte die Stadt mit.