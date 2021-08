Gisela (87) und Gerd (83) Klotschkewitz aus Bad Neuenahr haben vor sechs Wochen in der Flut alles verloren, was sie hatten. Seitdem versuchen sie bescheiden, sich neu einzurichten, und fragen sich täglich, was aus den vielen Spendenmillionen geworden ist. Hilfesuchen haben sie sich an "Zur Sache Rheinland-Pfalz" gewandt. mehr...