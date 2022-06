Schwerer Unfall: Auto überschlägt sich mehrfach

Ein Autofahrer hat sich mit seinem Wagen am Samstagabend auf der L316 im Westerwald mehrfach überschlagen. Nach Angaben der Polizei verletzte sich der 20-Jährige schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann sei zwischen Salz und Dorndorf in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer gab laut Polizei an, dass ihm ein Pkw entgegengekommen sei und er deshalb habe ausweichen müssen. Der Unfallfahrer hatte nach Angaben der Polizei Alkohol getrunken. Sein Führerschein sei sichergestellt worden. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich zu melden.