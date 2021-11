Autofahrer stirbt bei Unfall im Hunsrück

Auf einer Landstraße im Hunsrück ist am Samstag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Den Ermittlungen zufolge war der 58-Jährige am Ende einer langgezogenen Linkskurve aus zunächst noch ungeklärter Ursache nach rechts auf den Seitenstreifen geraten und dann gegen die Betonmauer einer Unterführung gefahren, teilte die Polizei in Simmern mit. Dabei wurde der Mann so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Auf der angrenzenden Bundesstraße 50 kam es wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten zu Verkehrsbehinderungen.