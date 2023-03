per Mail teilen

In Koblenz haben am Freitagmorgen einige Autofahrer wütend auf eine Klimademonstration reagiert. Einige von ihnen fuhren über den Gehweg, um der Sperrung zu umgehen.

Klimaschützer hatten am Freitagmorgen im Rahmen des globalen Klimastreiks in der Koblenzer Innenstadt gegen Elterntaxis demonstriert - damit sind Eltern gemeint, die ihre Kinder mit dem Auto bis vor die Schule fahren. Die Staßen rund um die Schulen sollen zur Fahrradstraße werden, so die Forderung der Aktivisten. Außerdem würden sogenannte Elterntaxis die Sicherheit von anderen Kindern gefährden. Die Rizzastraße war deswegen für etwa eine halbe Stunde gesperrt.

Die Demonstrierenden fordern etwa eine autofreie Innenstadt. SWR

Auf den Transparenten forderten die Aktivisten "Platz für Menschen statt für Autos". Das solle beispielsweise durch eine autofreie Innenstadt, ausgebaute Fahrradstraßen und kostenlose Busse und Bahnen, umgesetzt werden.

Wütende Autofahrer versetzen Schilder und fahren über den Gehweg

Die Demonstration war vorher angemeldet, das Koblenzer Ordnungsamt hatte deswegen ein "Durchfahrt-Verboten"-Schild aufgestellt. Dennoch fuhren mehrere Autos in die betroffene Straße und wichen teilweisen auf den Gehweg aus. In einem Fall fuhr ein Autofahrer sehr schnell über den Gehweg, obwohl dort Fußgänger waren. "Es geht hier nur um eine Strecke von 100 Metern und wenn das auch nur jemand für 15 Minuten wagt, das einzuschränken, dann brausen die Emotionen gleich hoch", sagt eine Aktivistin. Sie sehe darin vor allem ein Zeichen von Schwäche.

Fahrer eines Mercedes fährt über den Gehweg an der Klimademo in Koblenz vorbei. SWR

In einem anderen Fall wurden die Klimaschützer von einer Beifahrerin beschimpft. Sie schob das offizielle "Durchfahrt-Verboten"-Schild eigenmächtig zur Seite, damit ihr Auto knapp zwischen offizieller Absperrung und den Aktivisten hindurchfahren konnte.

Wütende Frau versetzt eigenmächtig Straßenschild neben Klimademo. SWR

Auch Zustimmung für die Forderungen der Aktivisten

Einige Autofahrer zeigten auch Verständnis und Zustimmung für die Forderungen der Aktivisten, auch wenn sie eigentlich durch die gesperrte Straße fahren wollten. Ein Autofahrer sagte, er unterstütze eine Umwandlung zur Fahrradstraße. "Das muss schon lange gemacht werden", sagt er.