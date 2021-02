per Mail teilen

Ein Autofahrer ist am Donnerstag vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat einen größeren Sucheinsatz ausgelöst. Die Polizei wollte den Wagen nach eigenen Angaben auf der A61 kontrollieren. Stattdessen gab der Fahrer demnach Gas, fuhr von der Autobahn ab und über die B50 in Richtung Rheinböllen. Die Polizei entdeckte den Wagen den Angaben zufolge schließlich während der Fahndung bei Wahlbach im Hunsrück. Dort hätten ihn die beiden Insassen abgestellt und seien zu Fuß weitergeflüchtet. Wie die Polizei weiter mitteilte, konnten sie in der Nähe festgenommen werden. Im Wagen fand die Polizei den Angaben zufolge eine große Anzahl hochwertiger Markenkleidung, deren Herkunft noch unklar sei. Den Fahrer erwarte nun ein Strafverfahren. Sein Führerschein sei sichergestellt worden.