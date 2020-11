per Mail teilen

Ein Autofahrer ist am Freitagabend vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und in Kleinmaischeid im Kreis Neuwied festgenommen worden. Der Mann raste über die Bundesstraße 413 und überholte trotz Verbots zwei Autos. Am Dorfgemeinschaftshaus stellte er seinen Wagen ab und flüchtete zu Fuß weiter. Die Polizisten konnten ihn nach einer kurzen Verfolgung 200 Meter weiter stoppen. Es stellte sich heraus, dass der Festgenommene keinen Führerschein hatte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren, sein Auto wurde sichergestellt.