Die Autobahnpolizei in Montabaur hat am Montag auf der A3 am Autobahndreieck Dernbach einen Autofahrer angehalten, der unter Drogeneinfluss stand. Bei der Kontrolle zeigte der junge Mann der Polizei zufolge deutliche Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein Schnelltest bestätigte, dass der 26-Jährige Cannabis konsumiert hatte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Laut Polizei muss er mit einer Geldstrafe und einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen.