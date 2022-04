Nach 48 Jahren: Station der Autobahnpolizei Emmelshausen schließt

Die Autobahnstation in Dörth bei Emmelshausen im Hunsrück wird mit der Station in Mendig zusammengelegt. Ab 2. Mai muss die Polizei dann von der Eifel aus auch den Hunsrücker Teil der A61 betreuen.

Michael Müllers packt Ordner in einen Karton. In den nächsten Tagen wird noch die Technik abgebaut, dann wird die Tür zur Autobahnpolizeistation Emmelshausen für immer geschlossen. Bei dem Gedanken wird der Leiter der Station fast sentimental: "Man entwickelt schon eine gewisse Verbindung zu einer Dienststelle und wenn die dann plötzlich aufgelöst wird, hat das auch einen emotionalen Charakter."

Für den Dienststellenleiter der Autobahnpolizeistation Emmelshausen, Michael Müllers, ist die Schließung der Station im Hunsrück auch emotional. SWR

Streife aus Mendig soll rund um die Uhr im Hunsrück unterwegs sein

Ab Montag, 2. Mai, müssen die Polizeibeamten die 60 Kilometer Autobahnstrecke der A61 vom Koblenzer Kreuz bis zur Anschlussstelle Stromberg aus der Eifel betreuen. Die neue Dienststelle ist rund 45 Kilometer von der Station im Hunsrück entfernt.

Die Autobahnstation ist unter anderem für die Verkehrsüberwachung und Unfallaufnahme zuständig. Nach Angaben von Müllers wurde ein Konzept entwickelt, wie das von jetzt an aus Mendig geschehen soll. "Von der neuen Dienststelle in Mendig wird eine Streife der Autobahnpolizei entsendet, die rund um die Uhr im Bereich Hunsrück unterwegs ist."

Protest im Hunsrück gegen Schließung der Autobahnstation

Bei Bedarf könnten weitere Kräfte aus Mendig angefordert werden. Die beiden Polizeiinspektionen Boppard und Simmern könnten in Notfällen ebenfalls personell unterstützen.

"Der Weggang der Polizeiautobahnstation führt zu einer erheblichen Verschlechterung der Sicherheitslage in der gesamten Rhein-Hunsrück Region."

Bereits 2011 hatte das Innenministerium angekündigt mehrere Autobahnstationen im Zuge der Strukturreform der Polizei schließen zu wollen. Die Ankündigung war im Hunsrück auf großen Widerstand gestoßen, erklärt Peter Unkel, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein: "Der Weggang der Polizeiautobahnstation führt zu einer erheblichen Verschlechterung der Sicherheitslage in der gesamten Rhein Hunsrück Region."

Die letzten Kartons in der Autobahnpolizeistation Emmelshausen werden gepackt. Ab 2. Mai wird die Station vom neuen Standort aus in Mendig die A61 im Hunsrück betreuen. SWR

Das Polizeipräsidium Koblenz betont jedoch, dass die Sicherheit auf der A61 weiterhin gewährleistet sei. Laut dem Präsidium ermöglicht die Zusammenlegung der beiden Stationen einen effektiveren Kräfteansatz und eine wirksamere Polizeipräsenz.

Längere Anfahrt im Falle eines Einsatzes

Nach Ansicht von Unkel braucht die Inspektion in Boppard zu lange, um bei einem Einsatz schnell vor Ort zu sein. Ein weiteres Problem: Die Feuerwehren und Rettungskräfte würden gefährdet. Wenn diese zu einem Einsatz gerufen werden, um beispielsweise Menschen aus einem Fahrzeug zu befreien, müssten sie lange warten bis die Polizei kommt und die Unfallstelle absperrt.

Auch für die Mitarbeiter der Autobahnstation ist der Umzug nach Mendig eine große Umstellung, sagt Dienststellenleiter Michael Müllers. Einige Kollegen hätten jetzt einen größeren Anfahrtsweg zur neuen Dienststelle. Deswegen hätte man die Dienstgruppen so zusammengefasst, dass die Beamten Fahrgemeinschaften bilden können.

Bürgermeister bietet Einrichtung einer Außenstelle in Emmelshausen an

Bürgermeister Peter Unkel hofft weiterhin, dass die zuständigen Stellen einsehen, dass das neue Konzept nicht funktioniert und eine andere Lösung her muss. Er bietet nach wie vor an, eine Außenstelle in Emmelshausen einzurichten. So könnte die Streife, die im Hunsrück unterwegs sein soll, dort fest stationiert werden.