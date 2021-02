Die Autobahnpolizei in Montabaur sucht einen Tankbetrüger, der an der Rastanlage Fernthal an der A3 mindestens 21 Mal Autos betankt hat, ohne zu bezahlen. Nach Polizeiangaben betankte der Unbekannte von Januar 2017 bis August vergangenen Jahres diverse Autos mit Dieselkraftstoff und fuhr dann einfach weiter. Er habe verschiedene Fahrzeuge mit Kennzeichen Doubletten benutzt, heißt es in einem Bericht der Autobahnpolizei Montabaur. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen, sich zu melden.