Die neue Autobahn GmbH des Bundes sucht mitten in der Corona-Krise auch in Rheinland-Pfalz, Südhessen und im Saarland noch Personal. Die hierfür zuständige Niederlassung West der neuen Gesellschaft in Montabaur (Westerwald) hat nach eigenen Angaben derzeit rund 1.360 Mitarbeiter. Etwa 70 Fachkräfte würden noch bis Ende 2021 gesucht. "Die Herausforderung ist relativ groß, qualifiziertes Technikpersonal zu finden", sagte der Direktor der Niederlassung West, Ulrich Neuroth. Die neue Autobahn GmbH ist Anfang 2021 bundesweit an den Start gegangen. Ihre Ziele sind schnelleres Planen und Bauen, weniger Staus und mehr Informationen für Autofahrer aus einer Hand.