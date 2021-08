per Mail teilen

An einem unbeschrankten Bahnübergang bei Moschheim im Westerwald ist am Nachmittag ein Auto mit einer Diesellok kollidiert. Der Fahrer des Autos wurde verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Bundespolizei, Polizei und Feuerwehr waren mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Die für den Güterverkehr genutzte Strecke war für zwei Stunden gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.