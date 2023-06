Bei Bad Neuenahr-Ahrweiler: Autowrack aus der Ahr geborgen

Das Auto, das in der Ahr bei Bad Neuenahr-Ahrweiler gefunden worden war, ist geborgen. Den Angaben zufolge ging die Bergung schneller als erwartet.

Eine Spezialfirma hatte zunächst einen Bagger eingesetzt, um den Kies rund um das Autowrack abzutragen. Anschließend wurde der schwarze Kleinwagen mit zwei Kränen und einer Seilwinde ans Ufer gezogen.

Die Polizei hat sich den Angaben zufolge das völlig zerstörte Auto angeschaut und unter anderem überprüft, ob sich darin etwa Leichen befinden. Einem Polizeisprecher zufolge war im Auto nichts außer Schlamm. Der Autobesitzer sei gefunden worden.

Ein Bagger holt Kies aus dem Flussbett, um das Autowrack aus der Ahr zu bergen. SWR

Auto durch Flutkatstrophe 2021 weggespült

Bei dem Auto handelt es sich um ein Fahrzeug, das während der Flut im Ahrtal weggespült wurde, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr Bad Neuenahr-Ahrweiler rechnet nach eigenen Angaben damit, dass eventuell noch mehr Autowracks von der Flut in der Ahr liegen.

Niedriger Wasserstand der Ahr hat Auto zum Vorschein gebracht

Das Auto sei durch den derzeit niedrigen Wasserstand der Ahr zum Vorschein gekommen, so die Beamten. Ein Angler hatte das Auto zufällig am Dienstagnachmittag an einer schwer zugänglichen Stelle in dem Fluss entdeckt.