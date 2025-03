Christel Lechner ist eine deutsche Töpfermeisterin, Bildhauerin und Installationskünstlerin. Seit 1996 zeigt sie nach eigenen Angaben vor allem überlebensgroße Skulpturen aus Beton, die Menschen in alltäglichen Situationen zeigen.

Seit 2004 wird sie in ihrer Arbeit im Atelier auf dem Lechnerhof in Witten in Nordrhein-Westfalen von ihrer Tochter Laura unterstützt. Laura Lechner ist Baukeramikerin und studierte an der Hochschule für Bildende Kunst in Saarbrücken und an der Kunstakademie Düsseldorf. Seit 2017 leitet sie das Atelier.

Die Menschen und Menschengruppen der beiden Künstlerinnen werden nicht nur in vielen Städten in Deutschland ausgestellt, sondern auch in vielen anderen Ländern in Europa.