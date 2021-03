per Mail teilen

Viele Restaurants und Cafés im nördlichen Rheinland-Pfalz verzichten bislang darauf, ihren Außenbereich zu öffnen. Wie groß der Aufwand ist, zeigt ein Beispiel aus Fachbach im Rhein-Lahn-Kreis.

"Die Öffnung ist zu kurzfristig gekommen, um noch Lebensmittel einzukaufen oder Personal aus der Kurzarbeit zu holen", teilte der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) auf SWR-Anfrage mit. Hinzu komme noch das schlechte Wetter, das viele Gäste abschrecke. Seit Montag dürfen die Gastronomen Gäste im Außenbereich bewirten, sofern diese einen negativen Corona-Test nachweisen können.

Außengastronomie erst im Hochsommer rentabel

Außerdem habe die Freiluft-Saison noch gar nicht begonnen, sagt Stefanie Klein von "Kleins Fronhof" in Winningen (Kreis Mayen-Koblenz): "Nur mit Außengastronomie Geld zu verdienen, funktioniert vielleicht im Hochsommer, aber nicht jetzt." Außerdem gehe niemand, um einen Kaffee zu trinken in eine Corona-Teststation. Das sei Quatsch. Der Fronhof werde deshalb seine Außengastronomie auch in den kommenden Tagen nicht öffnen.

Auch unabhängig von der Jahreszeit lohne sich das Ganze finanziell kaum, heißt es vom Dehoga. Es müsse mehr Personal anwesend sein, um die Reservierungen anzunehmen und die Tests zu überprüfen. Ein Riesenproblem seien außerdem die fehlenden Teststationen auf dem flachen Land. Im Kreis Neuwied zum Beispiel blieben deshalb rund 80 Prozent der Betriebe mit Außengastronomie aktuell geschlossen.

Corona-Tests im Restaurant in Fachbach

Wie aufwendig es ist, trotzdem zu öffnen, zeigt ein Beispiel aus Fachbach im Rhein-Lahn-Kreis. Dort bietet Oliver Schupp, Betreiber des Camping Beach-Clubs, seinen Gästen an, sich vor Ort testen zu lassen. Anschließend können sie dann essen und trinken. Finanziell lohnt sich die Aktion auch für ihn nicht. Doch er hat dafür auch eine ganz andere Motivation als Geld: "Ich will der Politik aufzeigen, was für einen Wahnsinn sie von der Gastronomie verlangen. Das kann man auf Dauer gar nicht machen."

Für die Aktion hat er an vier Tagen fünf ausgebildete Leute, die die Tests durchführen. Die Kosten übernimmt der Camping Beach Club. Die Tests werden in einem Tiny Haus auf dem Campingplatz durchgeführt. Das sind kleine Häuschen, die man dort sonst tageweise mieten kann.