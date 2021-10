Stadtrat für Verlängerung der Außengastronomie

per Mail teilen

Der Koblenzer Stadtrat hat dafür gestimmt, dass die Außengastronomie in der Stadt bis Ende März verlängert wird. Damit stimmten die Ratsmitglieder einem Antrag der WGS-Fraktion zu. Laut WGS leiden viele Koblenzer Gastronomen immer noch unter den wirtschaftlichen Ausfällen durch die Corona-Pandemie. Wenn sie auch im Winter länger im Außenbereich öffnen dürften, könnten die Gäste auch leichter die Hygiene-Regeln einhalten. Die Ratsmitglieder diskutierten außerdem noch eine Reihe weiterer Anträge. So soll in den Ausschüssen geprüft werden, ob Koblenz einen E-Bike-Verleih aufbaut und einen Fußgängerbeauftragten einsetzt. Außerdem stimmten die Ratsmitglieder mehrheitlich dafür, ein kostenloses Drei-Tages-Ticket für den ÖPNV für neu Zugezogene einzuführen. Damit folgten sie der Empfehlung der Verwaltung.