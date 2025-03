Der Frühling lockt nach draußen. Endlich starten die Ausflugsziele im nördlichen Rheinland-Pfalz in die neue Saison. Wir haben einen Überblick, was am Wochenende los ist.

Saisonbeginn Waldkletterpark Bad Neuenahr-Ahrweiler

Am Samstag, den 29.03., startet der Waldkletterpark Bad Neuenahr-Ahrweiler in die neue Saison. Ab dann hat er an Wochenenden und Feiertagen immer ab 10 Uhr geöffnet, außerdem an allen Brücken-Freitagen. In den Oster- und Sommerferien kann dort schon ab mittwochs geklettert werden. Außerdem gibt es nach Angaben des Betreibers auch in diesem Jahr die Möglichkeit, den Park für größere Gruppen wie Schulklassen oder Firmen-Events extra zu öffnen.

Im Waldkletterpark in Bad Neuenahr-Ahrweiler gibt es über 80 Kletterelemente. Waldkletterpark wald-abenteuer.de

"Frühlingserwachen" in Steinbach im Hunsrück

Im und ums Gemeindehaus in Steinbach im Hunsrück gibt es am Samstag von 10 bis 18 Uhr das "Frühlingserwachen" . Dabei dreht sich alles ums Kreativ-Sein. Es gibt beispielsweise Aussteller im Bereich Nähen, Stricken und Häkeln und zu Keramik, Holz und Malerei. Dazu werden nach Auskunft der Veranstalter kalte und warme Speisen angeboten. Außerdem findet ab 14 Uhr ein Kinderprogramm statt.

Saisonstart Kaltwassergeysir Andernach

In Andernach startet am Sonntag, den 30. März, der höchste Kaltwassergeysir der Welt in die neue Saison. Nach der Winterpause können die Besucher wieder an vier täglichen Geysir-Expeditionen teilnehmen, um das Naturspektakel aus nächster Nähe zu erleben. Gestartet wird im Geysir-Museum, in dem dieses Jahr ein neues Exponat präsentiert wird. Anschließend geht es per Fähre zu der Halbinsel Namedyer Werth. Dort schießt die bis zu 60 Meter hohe Wasserfontäne etwa alle zwei Stunden in die Luft. Der Betreiber rechnet mit rund 110.000 Besuchern in diesem Jahr.

Das erste Highlight des Museumsbesuchs: der Tiefgang mit dem Bergwerksaufzug. Geysir Andernach gGmbH

Gewerbeparkfest in Mülheim-Kärlich

Am Sonntag lädt der Gewerbepark in Mülheim-Kärlich zum Gewerbeparkfest . Von 13 bis 18 Uhr haben die Läden geöffnet. Außerdem gibt es nach Angaben der Veranstalter Aktionen für Groß und Klein. Ein besonderes Highlight sei in diesem Jahr das Showtanzfestival "Tanz im PARK", bei dem Jugendtanzgruppen ihr Können auf der großen Bühne präsentieren, heißt es.

Ausstellung "Alltagsmenschen" in Neuwied

Seit Donnerstag ist die Neuwieder Innenstadt Kulisse für die Ausstellung "Alltagsmenschen". Dabei sind die 45 lebensgroßen Betonfiguren des Künstlerinnen-Duos Laura und Christel Lechner an 15 verschiedenen Standorten zu sehen, darunter der Marktplatz oder das Deichvorgelände. Mit den Skulpturen zeigt die Wanderausstellung "Die Menschen. Das Leben. Die Kunst." vertraute Szenen des Alltags, wie eine Fotogruppe oder einen Mann mit Fernglas. Durch die Ausstellung soll die Innenstadt belebt werden, teilte die Stadt mit.

Schmetterlingsgarten in Bendorf-Sayn wieder offen

Schon am vergangenen Wochenende sind im nördlichen Rheinland-Pfalz bekannte Ausflugsziele in die neue Saison gestartet. In Bendorf-Sayn haben das Neue Museum im Schloss und der Schmetterlingsgarten wieder geöffnet. Hunderte Falter aus allen tropischen und exotischen Regionen der Erde flattern dort um einen herum. Der Garten der Schmetterlinge ist ab 10 Uhr für Besucher geöffnet. Das Neue Museum im Schloss öffnet mittags mit seiner Ausstellung zur europäischen Geschichte der Fürsten zu Sayn-Wittgenstein Sayn.

Auch einige Burgen und Schlösser in der Region haben bereits die neue Saison eingeläutet , wie zum Beispiel das Schloss Stolzenfels in Koblenz, das Schloss Bürresheim in St. Johann und das Eifelmuseum in der Genovevaburg in Mayen. Zudem hat die Sommerrodelbahn auf dem Loreley-Plateau seit Mitte März wieder geöffnet.