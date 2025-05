Wein-Wandern im Ahrtal, Historisches auf der Festung in Koblenz oder japanische Kunst in Boppard: In der Region Koblenz kann man rund um Christi Himmelfahrt viel erleben. Wir haben ein paar Tipps für euch.

Wanderschuhe schnüren und Weinglas füllen - das geht beim AhrWeinWalk 2025. Von Donnerstag bis zum Sonntag kann man zwischen 11 und 18 Uhr auf einer sechs Kilometer langen neuen Route durch die Weinberge rund um Ahrweiler spazieren. Unterwegs können Weine von Winzern aus dem Ahrtal gekostet werden. Am Ende des Rundwegs kann man den Tag noch in der "AfterWalkLounge" ausklingen lassen. Speziell für Kinder gibt es beim AhrWeinWalk 2025 erstmals eine Kinderrallye mit Weintraube Toni.

WeinLounge in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Wer keine Lust auf Wandern hat, sondern nur Wein probieren will, ist im Kurpark in Bad Neuenahr-Ahrweiler richtig: Hier macht an Christi Himmelfahrt die sogenannte WeinLounge auf. Die WeinLounge direkt am Ufer der Ahr ist über die Sommermonate immer freitags bis sonntags sowie an Feiertagen geöffnet - für einen Sundowner zum Wochenende oder ein Strand-Date mit Freunden.

Historienspiele 2025 in Koblenz

Auf der Koblenzer Festung Ehrenbreitstein können Besucherinnen und Besucher ab Donnerstag bei den Historienspielen wieder in die Vergangenheit eintauchen. Nach Angaben der Organisatoren zeigen sie bis Sonntag 3.000 Jahre Geschichte: Die Darstellerinnen und Darsteller stellen beispielsweise orignalgetreu das Leben in einem Keltenlager nach oder eine römische Waffenschau.

Bei den Historienspielen auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz kann man auch erleben, wie früher preußische Soldaten exzerziert und Kanonen abgefeuert haben. IMAGO Thomas Frey

Und auch das Mittelalter mit Rittern, Musik und Handwerkskunst wird während der Historienspiele auf der Festung Ehrenbreitstein wieder lebendig - genauso wie die Zeit der Preußen mit einem Feldlazarett, Kanonen und Wachwechsel. Für Kinder gibt es mehrere Mitmachaktionen: Sie können etwa Eisen schmieden, mit Leder arbeiten oder in die Gauklerschule gehen.

Augustafest und Street Food am Rheinufer

Am Rheinufer in Koblenz kann man vom 30. Mai bis zum 1. Juni wieder Flanieren und Genießen: Dann verwandelt sich die historische Kaiserin-Augusta-Anlage in eine lebendige Festmeile - und das bei freiem Eintritt! Zwischen alten Bäumen und Denkmälern gibt es beim Augustafest einen bunten Mix, der Kultur, Ehrenamt, regionale Gastronomie und Unterhaltung in den Vordergrund stellt.

Und wem das alles Hunger macht: Am Deutschen Eck macht die Street-Food-Tour übers lange Wochenende Station. Dabei kann man praktisch eine kulinarische Weltreise machen, und es gibt auch Live Musik.

Schlossgarten -Fest in Katzenelnbogen

Es hat ein bisschen was von Dornröschen: Am Samstag und Sonntag macht erstmals wieder der Schlossgarten in Katzenelnbogen im Rhein-Lahn-Kreis auf. Vor 15 Jahren hat das frühere Hotel dort seine Tore geschlossen, der Garten verwilderte daraufhin. Ehrenamtliche haben ihn erstmal für das Fest freischneiden müssen und hoffen jetzt, dass viele Gäste zu ihrem Fest kommen.

Helferinnen und Helfer haben erstmal den Zuweg zum Schlossgarten in Katzenelnbogen freischneiden müssen. Nach 15 Jahren im Dornröschenschlaf war er völlig zugewuchert. Matthias Frey/privat

Die Veranstalter versprechen ein Schlossgarten-Fest für die ganze Familie mit Live-Musik und Puppentheater. Es wird auch einen Upcyclingmarkt geben, mit Dingen, die eigentlich in den Müll sollten und aus denen Künstlerinnen und Künstler etwas ganz Neues und Überraschendes gemacht haben - etwa Lampen aus alten Bakalit-Telefonen, sagt Veranstalter Matthias Frey.

Japanische Kunst in Boppard

Die Städtepartnerschaft zwischen der Stadt Boppard und der japanischen Stadt Ome gibt es jetzt seit 60 Jahren - und sie ist sehr aktiv und lebendig. Das wird jetzt mit einer Ausstellung in der Kurfürstlichen Burg gefeiert. Sie trägt den Titel "FLOWING TOGETHER - Zusammen oder Gemeinsam fließen" und läuft vom 1. Juni bis 31. August. Acht japanische Künstlerinnen und Künstler aus Ome präsentieren bei der Eröffnung persönlich ihre Werke - darunter Malerei mit Mineralpigmenten, Tuschezeichnungen, Holzskulpturen, Kimono-Kunst, Töpferwaren und Platindrucke.

Auch die Kimono-Kunst von Mariko Takatori ist ab 1. Juni im Museum Boppard zu sehen. Mariko Takatori/Stadtverwaltung Boppard

Großes Familienfest im Limeskastell in Pohl

Wie wäre es mit einem Ausflug in die Antike am 1. Juni, ganz ohne Zeitmaschine? Beim großen Welterbetag im Limeskastell Pohl im Rhein-Lahn-Kreis wird Geschichte lebendig. Gefeiertr werden 20 Jahre UNESCO-Welterbe Obergermanisch-Raetischer Limes. Das längste archäologische Denkmal Europas schlängelt sich quer durch Rheinland-Pfalz. Im Limeskastell in Pohl gibt von 10 bis 18 Uhr römische Führungen, Mitmachaktionen für Kinder und eine neue Ausstellung im Wachtturm. Der Eintritt kostet nichts.

Das Limeskastell in Pohl im Rhein-Lahn-Kreis gibt den kleinen und großen Besuchern einen Einblick in das Leben der Römer in der Antike. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

Bier und Sport beim Gambrinusfest in Mendig

Am Donnerstag ist "Vatertag" - oder wie man in Mendig sagt: Zeit, Bier mit Sport zu verbinden. Um 11 Uhr wird das Gambrinusfest eröffnet und das erste Fass angestochen. Danach fangen die Wettkämpfe an, in den Disziplinen Bierdeckelflippen, Bierkrugstemmen und Bierpong. Dazu gibt’s reichlich Live-Musik - als Höhepunkt steht die Kölner Band MILJÖ auf der Bühne. Das Gambrinusfest in Mendig geht auch an den nächsten Tagen noch mit viel Musik weiter und endet mit einem großen Familientag am Sonntag.

Burgfestspiele in Mayen starten mit dem "Kleinen Gespenst"

Die Burgfestspiele in Mayen ziehen jedes Jahr tausende Theaterfans an. Und sie starten immer mit dem Stück für die Kinder. In diesem Jahr ist das die Geschichte vom "Kleinen Gespenst", dem Kinderbuchklassiker von Otfried Preußler. Premiere ist am 1. Juni in der Genovevaburg in Mayen. Danach kommen die Stücke für die Erwachsenen - etwa das Musical "Süßes Gold" und "Ladies Night", eine Geschichte von fünf Arbeitslosen, die als Stripper Geld verdienen wollen.

Maimarkt in Simmern

Es ist das größte Volksfest im Vorderhunsrück. Der Maimarkt in Simmern startet an Christi Himmelfahrt und geht sogar bis zum Montag, den 2. Juni: Rund ums Schloss und auf dem Schlossplatz gibt es eine große Kirmes mit Riesenrad und Autoscooter. Auf dem Brühlplatz Live-Musik und Gastronomie. Und am letzten Tag, am Montag, ist auf dem Maimarkt von 12 bis 21 Uhr Familientag, da wird’s meistens ein bisschen günstiger.

Christi Himmelfahrt an der Hängeseilbrücke Geierlay

Nach der Premiere 2024 folgt die Fortsetzung von "Mosel meets Hunsrück" : Wer will, kann über Deutschlands längste Hängeseilbrücke Geierlay laufen und dann am Brückenkopf in Sosberg einen Wein von der Mosel trinken, etwas essen und Musik hören. Von 11 bis 22 Uhr ist an der Geierlay etwas los. Die Hängeseilbrücke ist inzwischen zwar nicht mehr die längste in Deutschland, sie bleibt aber eine der spektakulärsten mitten in der Natur und mit einem tollen Ausblick.

Musik auf Schloss Arenfels in Bad Hönningen

Auf Schloss Arenfels hoch über dem Rhein geht es rund um Christi Himmelfahrt drei Tage lang rund: Open-Air-Musik ist angesagt. Am Donnerstag wird der "kölsche Vatertag" gefeiert - mit Mundart-Bands wie Brings, Knallblech und MILJÖ. Freitag geht es mit einem Rock Open-Air weiter und am Samstag mit Hits der 90er.

Internationales Drehorgelfestival in Linz

Die "Bunte Stadt am Rhein" lässt rund um Christi Himmelfahrt mit dem Drehorgelfestival eine alte Tradition aufleben: Ab Donnerstag sorgen Drehorgelspielerinnen und -spieler aus verschiedenen Ländern für nostalgische Stimmung in der Altstadt, wenn sie die Walzen und Holzpfeifen an ihren Instrumenten klingen lassen. Sie spielen ab 10 Uhr unter anderem Moritaten und kölsche Lieder. Und dass auch noch mal am Samstag und Sonntag. Am Freitagabend gibt es ein klassisches Benefizkonzert. Der Eintritt ist frei, es wird aber um Spenden gebeten.

Internationales Gitarrenfestival in Bendorf

Am Sonntag startet das 33. Internationale Gitarrenfestival - aber diesmal nicht in Koblenz, sondern in der Sayner Hütte in Bendorf. Bis zum 9. Juni bietet das Programm wieder viele Konzerte mit berühmten Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen Welt, außerdem auch Workshops und Meisterkurse für Gitarrenschülerinnen und -schüler. Bei dem Festival in der Sayner Hütte treffen sich die besten internationalen Guitarrenspielerinnen - und spieler.

Das 33. Internationale Guitarrenfestival Koblenz findet in diesem Jahr zum ersten Mal im Industriedenkmal Sayner Hütte in Bendorf statt. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Die Künstlerinnen und Künstler kommen aus Deutschland und zahlreichen europäischen Ländern, aber auch aus Übersee. Das Festival gilt als Geheimtipp unter Musikfans, und das auch wegen der familiären Atmosphäre. Beim Abschlusskonzert werden die Preisträger des diesjährigen Wettbewerbs geehrt.

Musiktage im Schloss Namedy Andernacher

Vom Freitag bis Sonntag laden die 33. Andernacher Musiktage zu einem Besuch auf Schloss Burg Namedy ein. Das Kulturfestival bietet klassische Konzerte von Bach bis Gershwin, die den Austausch zwischen jungen Talenten und erfahrenen Künstlerinnen und Künstlern fördern sollen. Und eine Kunstausstellung der Koblenzer Künstlerin Nataliy Schenkmann in der Galerie Vorburg.

Mons-Tabor-Stadion in Montabaur wird eingeweiht

In Montabaur wird am Samstag um 11 Uhr das sanierte Mons-Tabor-Stadion mit einem Fußballspiel und einem Sport- und Spielfest eingeweiht. Vorher gab dort einen normalen Rasen, jetzt einen neuen Kunstrasen. Der ist wichtig für Vereine wie den TuS Montabaur, den American Football Verein Fighting Farmers und auch die vielen Schulen, die hier trainieren. Sie konnten bislang den Naturrasen nicht das ganze Jahr über nutzen, wenn es im Winter zu nass oder im Sommer zu trocken war.