Die Wacholderheiden in der Osteifel sind ein Geheimtipp für Wanderer. Mit Glück lassen sich in der Landschaft aus Heidekraut und Wachholderbüschen Haselhühner und Milane beobachten. So genannte Traumpfade führen durch die urwüchsige Natur und bieten wunderschöne Ausblicke in die Eifel. Naturschützer kümmern sich ehrenamtlich um die Pflege. Bauern haben auf den Bergen bis Ende der 1950er Jahre Schafe und Ziegen gehalten. Auf den ungedüngten abgegrasten Wiesen entstanden so die Wacholderheiden.

Eifel Tourismus GmbH

Bild in Detailansicht öffnen