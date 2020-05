Nach den Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen wollen einige Unternehmen bald wieder Flusskreuzfahrten anbieten. Auch die Ausflugsschiffe in der Region wollen nun in die Saison starten.

Die Köln Düsseldorfer Rheinschifffahrt will ab dem 21. Mai den Betrieb schrittweise hochfahren. Zunächst sollen zwei Schiffe wieder auf dem Mittelrhein und der Mosel unterwegs sein. Schon ab dem kommenden Mittwoch fahren auch die Schiffe des Unternehmers Gilles wieder von Koblenz und Vallendar ab. Auf allen Schiffen gibt es nach Angaben der Sprecher Hygienekonzepte: das bedeutet abgesperrte Sitze, weniger Gäste und das Personal muss Schutzmasken tragen. Auch der Flusskreuzfahrtanbieter Arosa will nach eigenen Angaben ab Pfingsten wieder Rheinkreuzfahrten anbieten. Insgesamt sei die Situation aber noch unübersichtlich, so die Koblenz-Touristik. Rund ein Drittel der Schiffe hätten bisher Anlegetermine am Peter-Altmeier-Ufer in Koblenz storniert. Jetzt hoffe die Koblenz-Touristik aber, dass möglichst viele Schiffe den Betrieb wieder aufnehmen.