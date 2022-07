Erste Ausbildungsmesse der Stadt auf dem Luisenplatz

In Neuwied können sich Interessierte am Mittwoch auf der ersten Ausbildungsmesse der Stadt über Berufe in Handwerk, Industrie und Handel informieren. Dazu eingeladen haben die Handwerkskammer Koblenz, die Industrie-und Handelskammer sowie die Agentur für Arbeit Neuwied. Den Angaben zufolge können sich Schulabgänger und Ausbildungsinteressierte von 9 bis 13 Uhr auf dem Luisenplatz in Neuwied über die verschiedenen Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge informieren. Bis zu 40 Unternehmen aus der Region seien vertreten.