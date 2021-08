Vergangenen Montag ist für tausende junge Leute das neue Ausbildungsjahr gestartet. Für die rund 300 Handwerker-Azubis im Ahrtal beginnt der neue Lebensabschnitt aber im Ausnahmezustand.

Denn durch die Flut-Katastrophe sind viele Betriebe entweder beschädigt oder völlig zerstört worden. Die, die noch arbeiten können, müssen sich durch eine beispiellose Schadenslage kämpfen. Das stellt auch die Handwerks-Azubis vor große Herausforderungen.

Ein ganzer Kreis braucht neue Heizungen

Der 18-Jährige Jonas Feist ist frisch gebackener Heizungs- und Sanitär-Azubi in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Und auch er ist von der Situation im Flutgebiet mitgenommen. Auch wenn er das Ausmaß der Katastrophe, am Anfang gar nicht richtig realisiert habe. Doch als er in den ersten Tagen seiner Ausbildung die ganzen Schäden in den Kellern gesehen habe, war für ihn klar: Hier gibt es viel zu tun.

Heute arbeitet er in einem winzig-kleinen Heizungskeller mit Notbeleuchtung. Das Wasser steht immer noch teilweise bis zu den Knöcheln. Die komplett zerstörte Heizanlage muss hier irgendwie raus. So oder so ähnlich habe bislang praktisch jeder Ausbildungstag ausgesehen.

"Das ist kein leichter Start, weil man wortwörtlich direkt ins kalte Wasser geworfen wird."

Ausbildungsstart im Turbo-Modus

Denn wirklich Ahnung von der Materie habe er noch nicht. Wie auch? Normalerweise starten die ersten Tage der Ausbildung deutlich ruhiger. Man bekommt eine Einweisung, lernt wo die Kaffeemaschine steht und räumt vielleicht das Werkzeug im Lager auf.

Für Jonas Feist jedoch seien die letzten Tage eher ein Blindflug mit Vollgas gewesen, sagt er: "Erst mal muss man einfach zugucken, so schnell wie möglich verstehen und dann, wenn man irgendwas schon weiß, beim nächsten Mal den Schritt dem Chef schon abnehmen und einfach helfen, wo man kann."

Trotz allem Spaß an der Arbeit

Trotz der schwierigen Umstände macht ihm die Arbeit in seiner neuen Firma bislang Spaß. Weil er jetzt so viel unterwegs sei und mit vielen verschiedenen Leute zu tun habe, lerne er auch die Mitarbeiter der Firma viel schneller kennen. Eins ist klar: Nach diesen ersten Tagen kann ihn sicher so schnell nichts mehr schocken in seiner Ausbildung.