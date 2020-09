Der Schraubenhersteller Boesner in Neuwied muss nach Angaben des Insolvenzverwalters aufgeben. Der Automobilzulieferer habe im Insolvenzverfahren keinen neuen Investor gefunden. Er müsse seinen Hut ziehen vor den Mitarbeitern, so der Insolvenzverwalter in Koblenz. Sie hätten unter anderem mit dem Verzicht auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld viele Zugeständnisse an ihren Arbeitgeber gemacht und damit ihre Treue bewiesen. Doch am Ende habe auch das nicht geholfen. Es habe sich kein Käufer für den Schraubenhersteller an der Wied gefunden. Mit dem einstigen Verkauf des Betriebs an Acument fing die Talfahrt des Unternehmens an, das damals noch 440 Mitarbeiter hatte. In den vergangenen elf Jahren gab es vier Insolvenzen. Nach Ruia und Whitesell hieß der Schrauben- und Verbindungselemente-Hersteller zum Schluss Boesner.