Sogar Senioren um die 80 krempeln im Ahrtal die Ärmel hoch

Die Flutnacht im Ahrtal hat auch Britta Wahles Haus stark beschädigt. Seitdem helfen ihr nahezu täglich freiwillige Helfer - darunter auch ein Ehepaar, dass um die 80 Jahre alt ist.

Der Putz muss weg von den nassen Wänden im Erdgeschoss von Britta Wahles Haus in Ahrweiler. Und wieder einmal sind Ute (78) und Egon Zanger (83) aus Meckenheim in NRW dabei und helfen kräftig mit.

Schon als sie mit dem Helfer-Shuttle ins Ahrtal fahren wollten, wurden sie wegen ihres hohen Alters von einem Organisator angesprochen. Dieser habe wohl Angst gehabt, dass sich die beiden bei der Hilfsaktion übernehmen, sagt Ute Zanger.

Doch sie hatte da keine Zweifel: "Wir fühlen uns eigentlich noch so fit und haben uns gesagt: "Da muss man einfach helfen". Das ältere Paar hielt sich immer mit Tanzen fit - und das, meint Egon Zanger, zahle sich jetzt aus.

Ute und Egon Zanger aus Meckenheim helfen im Ahrtal mit. SWR SWR/Martina Gonser

Viele helfen im Ahrtal mit

Den beiden gefällt die Gemeinschaft mit den anderen Helferinnen und Helfern, die alle jünger sind. "Man war direkt mit allen per du," sagt Ute Zanger. "Wenn jemand gesehen hat, dass etwas zu schwer war, hat er direkt zugegriffen und geholfen - einfach toll!"

Hauseigentümerin Britta Wahle ist froh, dass sie so engagierte Helfer hat. Seit zehn Jahren wohnt sie in der Altstadt von Ahrweiler. In der Flutnacht wurde bei ihr das gesamte Erdgeschoss zerstört und der Keller sowie die Scheune unbrauchbar.

Die Hilfsbereitschaft berührt

Seitdem waren nahezu täglich viele freiwillige Helfer bei ihr, um mit anzupacken. Britta Wahle sagt, das habe sie tief berührt: "Als ich keine Kraft mehr hatte und nicht mehr konnte, da haben sie Eimer um Eimer Schlamm aus dem Keller rausgeholt - solche liebevollen Menschen."

Geld für Urlaub in Hilfsprojekte gesteckt

Mitgeholfen hat auch der 28-jährige Denis aus Bernkastel-Kues, der als Bundeswehrsoldat zur Zeit auf einer Übung ist. Eigentlich hatte er Geld für einen Karibikurlaub angespart - und es dann aber in Hilfsprojekte im Ahrtal gesteckt.



Hausbesitzerin Britta Wahle ist überwältigt davon, wie viele Menschen so engagiert und uneigennützig im Ahrtal helfen. Sie alle wollen auch nach den Aufräumarbeiten unbedingt in Kontakt bleiben und haben dafür ihre Handynummern ausgetauscht.