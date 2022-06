Atomwaffen-Gegner protestieren friedlich

per Mail teilen

Die Proteste von Atomwaffengegnern vor dem Militärflughafen Büchel in der Eifel (Landkreis Cochem-Zell) sind nach Polizeiangaben ohne Zwischenfälle verlaufen. Die Initiatoren der Aktionstage zogen am Samstag ein positives Fazit. Die Proteste seien gerade mit Blick auf die Bundestagswahl ein öffentliches Zeichen zum Thema Atomwaffen gewesen. Je mehr Menschen sich gegen Massenvernichtungswaffen engagierten, desto größer sei auch die Chance auf eine neue Sicherheitspolitik. Rund 140 Demonstranten hatten nach Angaben der Aktivisten an den schon traditionellen Aktionstagen beim Militärflugplatz Büchel teilgenommen. Der Protest richtete sich gegen rund 20 US-Atombomben, die dort nach unbestätigten Informationen liegen sollen.