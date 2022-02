Großes Interesse bei Info-Veranstaltung über Wölfe bei Asbach

per Mail teilen

Mehrere Wölfe im Westerwald sorgen seit einigen Wochen für Verunsicherung. Nun gab es deswegen in der Verbandsgemeinde Asbach eine Online-Infoveranstaltung.

Rund 150 Menschen nahmen an der Veranstaltung im Internet teil. Mitarbeiter des Koordinationszentrums für Luchs und Wolf des Landes klärten bei der Veranstaltung über den Umgang mit dem Wolf auf. Sie wiesen darauf hin, dass Tierhalter ihre Nutztiere mit speziellen Zäunen und Hunden schützen könnten. Dafür gebe es finanzielle Unterstützung vom Land. Für Menschen seien Wölfe in der Regel nicht gefährlich. Eine Tierhalterin kritisierte, dass es mehr Aufwand für die Tierhalter ist, die speziellen Schutzzäune aufzustellen. Das werde vom Land derzeit nicht bezahlt.

Wieviele Wolfsrisse sind es wirklich?

Ein weiterer Teilnehmer kritisierte, dass das Land seiner Ansicht nach nicht transparent mit den Daten umgehe. Die Nutztiere-Risse des Wolfsrudels im benachbarten Nordrhein-Westfalen würden in Rheinland- Pfalz nie genannt werden. Nach Angaben der Verbandsgemeinde ist neu, dass in jüngster Zeit ein Wolfsrudel in der Region rund um Asbach unterwegs zu sein scheint. Zumindest gebe es vermehrt Meldungen aus der Bevölkerung, dass mehrere Wölfe gemeinsam gesichtet wurden.

Wölfe in der VG Asbach sind auch im Westerwald aktiv

Das rheinland-pfälzische Umweltministerium bestätigt, dass es sich in der Verbandsgemeinde Asbach um einen Rüden und eine Fähe handelt, die auch im Westerwald rund um Neitersen aktiv sind. Das Wolfspaar hat laut Ministerium in den vergangenen Monaten mehr als 30 Nutztiere im Kreis Altenkirchen gerissen, darunter Schafe und Ziegen.

In der Verbandsgemeinde Asbach habe es in den vergangenen zwei Jahren acht Wolfsrisse gegeben, bei denen Weidetiere getötet wurden, heißt es. Übergriffe auf Weiden mit geförderten wolfsabweisenden elektrischen Zäunen habe es nicht gegeben.

Wölfe in Buchholz überwinden 1,80 Meter hohen Zaun

Allerding sei es bei Buchholz Wölfen gelungen, einen 1,80 Meter hohen Draht-Zaun zu überwinden und zwei Schafe zu töten. Dieser Zaun sei nicht elektrifiziert gewesen, habe aber dem Standard entsprochen, der derzeit als "wolfsabweisender Grundschutz" gelte.

Rüde und Fähe sind wahrscheinlich mit Nachwuchs unterwegs

Laut Ministerium ist davon auszugehen, dass der Rüde und die Fähe mit ihrem Nachwuchs unterwegs sind. Das erkläre, warum in der Verbandsgemeinde Asbach vermehrt eine Gruppe Wölfe gesichtet werde. Die genaue Anzahl an Tieren des Familienverbands sei unbekannt.