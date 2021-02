Familien mit jungen Kindern leiden besonders stark unter den Folgen der Corona-Pandemie. Isolation, Einsamkeit, Hilflosigkeit und Aggression stellen Eltern und Kinder vor große Herausforderungen.

Lennox und Mia sind sieben Jahre alt. Die Zwillinge aus Asbach im Landkreis Neuwied sind jetzt schon seit mehreren Monaten fast nur noch zu Hause. Nur selten können sie Freunde treffen, unterrichtet werden sie von ihren Eltern zuhause.

Mutter Astrid und Vater Dieter sind am Ende ihrer Kräfte angelangt. Die Doppelbelastung aus Beruf und Kinderbetreuung zerrt an ihren Nerven - und auch die Kinder sind unausgeglichen, sagt Dieter Fack: "Also die Grenze, die ist schon sehr, sehr nah. Wenn die Kinder bald wieder in die Schule gehen, wird es für uns einfacher. Dann hat man auch diese Privatsphäre mal wieder."

"Einmal hab ich schon geweint." Lennox, 7 Jahre

Mehr Anrufe bei der "Nummer gegen Kummer"

Sohn Lennox gibt offen zu, auch schon geweint zu haben wegen der Situation: "Einmal hab ich schon geweint - wegen der Schule und wegen meinen Freunden. Aber jetzt hab ich nicht mehr geweint."

Das ist nicht ungewöhnlich, sagt Gaby Uhr vom Kinderschutzbund in Neuwied. Die Situation sei ungemein belastend für alle, deswegen habe auch die Zahl der Anrufe beim kostenlosen Hilfsangebot des Kinderschutzbundes "Nummer gegen Kummer" deutlich zugenommen.

Gaby Uhr vom Kinderschutzbund in Neuwied leitet das Hilfsangebot "Nummer gegen Kummer". SWR

Eltern sind in der Pandemie oft überfordert

Die Probleme seien fast immer ähnlich, sagt Uhr. Überforderte Eltern, die keinen Zugang mehr zu ihren Kindern finden. Kinder, die psychische Störungen wie Essstörungen entwickeln.

"Es kann jetzt nicht alles 100-prozentig funktionieren." Gaby Uhr, Kinderschutzbund Neuwied

Für die Eltern habe sie ein offenes Ohr. Manchmal reiche auch nur ein wenig Anerkennung: "Wenn die dann mal hören: 'Sie leisten hier gerade unglaublich viel!', das tut den Menschen schon gut."

Gaby Uhr rät den Familien, den veränderten Alltag zu akzeptieren und den Druck rauszunehmen: "Es kann jetzt nicht alles 100-prozentig funktionieren. Wir haben Corona, wir haben alle Probleme uns zurecht zu finden. Allein schon zu sagen, dass es nicht alle perfekt sein muss, schafft schon viel Erleichterung."