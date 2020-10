Nach der Explosion eines Wohnhauses in Arzbach vergangene Woche ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den 54-jährigen Bewohner des Hauses. Er soll - offenbar mit der Absicht sich umzubringen - erst mehrere Gasflaschen aufgedreht und dann zwei Kerzen in der Nähe angezündet haben, um so die Explosion herbeizuführen. Der Beschuldigte ist den Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge mittlerweile vom Krankenhaus in eine Justizvollzugsanstalt verlegt worden. Eine Aussage zu den Vorfällen habe der Mann bislang noch nicht gemacht.