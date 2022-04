Brandruine in Arzbach: Abriss beginnt nach Ostern

2020 explodierte in Arzbach im Rhein-Lahn-Kreis ein Haus, als sich der Bewohner so das Leben nehmen wollte. Bald wird die Ruine abgerissen, dann wird es Verkehrsbehinderungen geben.

Die zuständige Abrissfirma teilte dem SWR mit, der Abriss werde am Dienstag nach Ostern beginnen und voraussichtlich vier Wochen dauern. Weil das explodierte Wohnhaus in Arzbach instabil sei, müsse man einen kleineren Bagger einsetzen als normalerweise üblich. Das verzögere die Abrissarbeiten, die sonst für ein Haus dieser Größe etwa eine Woche lang dauern würden.

Das Haus in Arzbach nach der Explosion im Oktober 2020. SWR

Nach Angaben der Abrissfirma wird die Hauptstraße in Arzbach während der Arbeiten ab dem 19. April halbseitig gesperrt und der Verkehr durch eine Ampel geregelt.

Angeklagter aus Arzbach verurteilt, ist aber nicht schuldfähig

Bei der Explosion im Oktober 2020 war der Hausbewohner schwer verletzt worden. Er gab in seinem Geständnis vor dem Landgericht Koblenz später zu, er habe sich so das Leben nehmen wollen. Deswegen habe er fünf Gasflaschen im Erdgeschoss aufgedreht, weil er sich mit dem Gas vergiften wollte. An der Rückseite des Hauses soll er ein Feuer gelegt haben. Daran könne er sich aber nicht mehr erinnern und habe das Haus auf keinen Fall beschädigen wollen, betonte er in seinem Geständnis nachdrücklich.

Das Feuer löste eine Detonation um die Mittagszeit aus, dabei stürzte fast die komplette Fassade des Hauses ein. Die Flammen breiteten sich danach schnell bis ins Dachgeschoss aus. Zeitweise waren nach Feuerwehrangaben bis zu 180 Einsatzkräfte vor Ort.

Brandruine ist ein Ärgernis für die Anwohner

Im Mai 2021 wurde der Mann vom Landgericht Koblenz verurteilt, unter anderem wegen Herbeiführens einer Sprengstoff-Explosion. Das Gericht urteilte aber auch, er sei nicht schuldfähig und ordnete an, dass er sich in einer Entziehungsanstalt behandeln lassen musste.

Die Brandruine in der Ortsmitte von Arzbach ist seitdem einsturzgefährdet und ein Ärgernis für die Nachbarn. Die Kosten für den Abriss werden nach Angaben des Rhein-Lahnkreises auf rund 170.000 Euro veranschlagt. Noch ist unklar, ob der Hausbesitzer das bezahlen kann.