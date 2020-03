Es war eine erschreckende Tat, die die Koblenzer vor zwei Jahren in Aufruhr versetzt hat: Auf dem Koblenzer Hauptfriedhof wurde die Leiche eines Obdachlosen gefunden. Der Fall ist bis heute nicht geklärt.

Es ist sehr still am sogenannten Pulverturm auf dem Koblenzer Hauptfriedhof. Der alte Festungsbau liegt verlassen da. Keine Menschenseele ist zu sehen. Auf den ersten Blick ein friedlicher Ort. Nur ein kleines Schild, ein paar Kerzen und Gestecke erinnern hier noch an den grausamen Mord an einem Obdachlosen vor zwei Jahren, der bundesweit Schlagzeilen machte.

Tat löste bundesweit Entsetzen aus

Der 59-jährige Obdachlose Gerd Michael Straten wurde am 22. März 2018 um 18:30 Uhr zuletzt gesehen. Zu diesem Zeitpunkt verließ Straten sein Stamm-Café am Koblenzer Hauptbahnhof und wurde danach nicht mehr lebend gesehen. Seine enthauptete Leiche wurde am nächsten Morgen auf dem Koblenzer Hauptfriedhof gefunden. Die Tat hatte damals bundesweit Entsetzen ausgelöst.

Ermordeter schlief auf dem Friedhof

Gerd Michael Straten betrieb bis Ende der 90er Jahre ein Kunstgeschäft in der Koblenzer Altstadt. Dann verlor er den Laden. Schulden blieben zurück. Straten lebte von nun an auf der Straße. Zum Schlafen zog er sich meist in den abgelegenen Pulverturm auf dem Hauptfriedhof zurück. Wer ihn dort vor zwei Jahren auf so grausame Art ermordet hat, ist immer noch unklar, sagt Friedhelm Georg von der Polizei in Koblenz. Rund 1.800 Hinweise seien erfasst und rund 8.900 Menschen überprüft worden. 70 Spuren würde derzeit noch nachgegangen.

Ermittler sehen Fall nicht als "ungelöst"

Die Polizei suchte mit der öffentlichen Fahndung sogar in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ungelöst" nach Zeugen. Nach der Ausstrahlung seien rund 200 Hinweise eingegangen, denen nachgegangen worden sei, so die Polizei. Obwohl bislang alle Spuren im Sande verlaufen sind und die Ermittler auf den berühmten Kommissar Zufall angewiesen sind, betrachten sie den Fall nicht als ungelöst. Erfahrungsgemäß würden sich Täter von solchen Gewalttaten irgendwann ihrem näheren Umfeld anvertrauen, sagt Friedhelm Georg.

"Soko Hauptfriedhof" inzwischen aufgelöst

Die Soko Hauptfriedhof, die mit 35 Frauen und Männern im März 2018 ihre Arbeit aufgenommen hatte, ist inzwischen aufgelöst. Zwei Ermittler des Kommissariats widmen sich nach Angaben der Koblenzer Polizei zum überwiegenden Teil noch den Ermittlungen. Für Hinweise, die zur Aufklärung des Falles führen, ist eine Belohnung von 25.000 Euro ausgesetzt.