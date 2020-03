Koblenzer Bürger wollen Obdachlosen in der Corona-Krise helfen und haben deshalb zwei sogenannte Gabenzäune für Lebensmittelspenden aufgestellt. Am Bahnhof in der Nähe des Koblenzer Löhrcenters haben Bürger Plastikbeutel an eine Steinwand gehängt - mit Lebensmitteln und Hygiene-Artikeln.

Mit einem Schild haben sie darauf hingewiesen, dass sich Obdachlose und Bedürftige bedienen könnten. Außerdem hat ein Koblenzer Bäcker einen Bauzaun vor seiner Filiale als Gabenzaun aufgestellt. Er will dort nach eigenen Angaben jeden Tag übrig gebliebene Backwaren für Bedürftige spenden. Gabenzaun nur auf privatem Gelände erlaubt Ein solcher Gabenzaun sei nach Angaben der Stadt nur zulässig, wenn er auf privatem Gelände aufgestellt wird. Spenden an öffentlichen Zäunen zu befestigen, sei unzulässig, teilte die Stadt mit und kündigte an, diese zu entfernen. Nach Angaben eines Sprechers werde derzeit geklärt, was genau erlaubt sei. Ein Problem könnte der Müll sein: Wenn Sachen zum Beispiel nicht abgeholt werden und dann hängen bleiben. Gerade Lebensmittel werden unter Umständen schlecht. Das müsse entsprechend geprüft werden. Der Vorteil am Gabenzaun der Bäckerei: Die Mitarbeiter haben ein Auge darauf, dass alles hygienisch und ordentlich bleibt. Alle Spenden schon wieder weg: Der Gabenzaun am Koblenzer Bahnhof Stadtmitte war innerhalb kürzester Zeit leergeräumt. SWR Mittwochabend hatte eine Frau auf Facebook ein Foto von einem der Gabenzäune in Koblenz gepostet - mit einem entsprechenden Schild: „Für Bedürftige und Wohnungslose - Bitte nehmen Sie sich, was Sie dringend brauchen!“. Auf dem Foto im Internet hängen rund zehn prall gefüllte Tüten. Am Donnerstagvormittag war aber schon wieder alles weg. Nur noch die Reste der Plastikbeutel waren zu sehen. Die Spenden wurden also offenbar dringend benötigt.